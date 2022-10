Winst voor Guus van den Eijnden in WB-veldrit Maasmechelen

Slecht weekend voor ZVV Eindhoven

De zaalvoetballers van ZVV Eindhoven kijken terug op een triest weekend. Afgelopen vrijdag werd de ploeg van coach Abass Almass in de eerste bekerronde volledig onnodig uitgeschakeld door Os Lusitanos, een Amsterdamse eerstedivisionist. In de eigen Genderbeemd-hal werd het een smadelijke 3-5 nederlaag. Zondag gingen de rood-witten in een uitduel bij Groene Ster ook al van het veld met een 5-3 stand.

16 oktober