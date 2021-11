Yara Kastelijn: ‘Blijer met dit brons dan het goud van twee jaar geleden’

Deze week in... 2012 Toen Mike Teunissen in de cross afrekende met Alaphilli­pe en Van Aert: ‘Diep van binnen wil ik nog steeds crossen’

Mike Teunissen is vooral bekend van de gele trui in de Tour. Dat het ooit in de cross is begonnen met een blauw EK-tricot, weten alleen Julian Alaphilippe en Wout van Aert nog (en maar al te goed).

6 november