Zaalvoetballers FC Eindhoven op jacht naar Benecup

De laatste keer dat de zaalvoetballers van FC Eindhoven iets te vieren hadden, is alweer ruim drie jaar geleden. De vijfde landstitel werd in juni 2015 binnengehaald. Vrijdag (20.00 uur Indoor Sportcentrum) gaat de jacht op de Benecup beginnen.

De eerste grote internationale prijs lonkt. In België won de ploeg van coach Jan Vogels een maand geleden met 2-4 van Proost Lierse. Recordinternational Jamal El Ghannouti (35) had tien jaar geleden met KW/J&M de Benecup al eens in handen ten koste van KK Malle.

Kun je nog iets van die strijd herinneren?

,,Het ging er destijds zeker tijdens de eerste wedstrijd in België (eindstand 5-5) heet aan toe. Handdoeken en drinkbussen werden tijdens de wedstrijd het veld ingegooid om ons te hinderen in het opzetten van een aanval. Bij onze zuiderburen kennelijk heel gewoon, voor Nederlandse begrippen uniek.”

Je werd opeens erg boos, iets wat we normaal niet van je gewend zijn.

,,Ook op de tribunes leefden de Belgische fanatieke supporters tot de laatste minuut mee. Zij namen het ons niet in dank af dat we bij ieder doelpunt uitbundig juichten. We werden zelfs belaagd. Ik was daar heel boos om. Zij hadden niet het recht om ons dat te ontzeggen. Uiteindelijk bleef het daarbij en werd het een respectvolle en fantastische wedstrijd.”

Waar staat de Benecup in vergelijking met de UEFA Futsalcup?

,,Deze zijn naar mijn mening niet met elkaar te vergelijken. In de UEFA Futsalcup spelen alle kampioenen van Europa waaronder professionele clubs uit landen als Spanje, Italië, Portugal, Rusland en Kazachstan. Hier is de weg naar de cup langer en vele malen zwaarder. Bij de Benecup gaat het slechts om een thuis- en uitduel tegen de bekerwinnaar van België.”

Je bent de meest gelouterde speler op het veld. De hoeveelste prijs gaat dit mogelijk worden?

,,Er komen extra krachten bij me vrij als het ergens om gaat. Het spelen om internationale wedstrijden en het meedoen om prijzen is iets onvergetelijks en zal je altijd bij blijven. Zo heb ik ooit met Oranje het Four Nations-toernooi in China gewonnen. Onvoorstelbaar mooi ! Mochten we winnen dan zou dat mijn totaal aan titels, bekers en cups bij elkaar opgeteld op zestien brengen.”

Ook El Ghannouti’s teamgenoot Mouhcine Zerouali weet wat het is om de Benecup te winnen. De 28-jarige zaalvoetballer uit Breda won in 2015 in dienst van de Belgische topploeg FP Halle Gooik de trofee. ,,Nadat we in Amsterdam met 7-4 verloren wisten we dat het thuis heel erg moeilijk zou gaan worden. We wonnen echter in een bijzonder enerverend duel met 6-3 waardoor we op doelsaldo de beker grepen. Dat werd in België flink gevierd.”

Is het niveau tussen Nederland en België vergelijkbaar?

,,Halle Gooik FF steekt er met kop en schouders bovenuit. Die ploeg staat op de UEFA ranking op een achtste plaats. Als ‘amateurs’ tussen alleen maar betaalde organisaties zoals FC Barcelona, Benfica, Spartak Moskou of Sporting Portugal. Voor de rest zijn de ploegen in Nederland en België aan elkaar gewaagd.”

Hoe schat je de kansen van FC Eindhoven vrijdag in?