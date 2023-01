Zaalvoetballers FC Eindhoven slechts met twee spelers vertegenwoordigd bij Oranje

Alleen doelman Manuel Kuijk en flankspeler Ayoub Boukhari zijn door bondscoach Miguel Andres Moreno opgeroepen voor het oefenduel tegen Duitsland op 21 februari op de KNVB Campus in Zeist. De wedstrijd is besloten voor publiek (aanvang 19.00 uur).

Als Oranje de groep met Kosovo en Oekraïne weet te winnen of behoort tot de vier beste nummers twee, gemeten over alle twaalf groepen, plaatst het zich direct voor de zogenoemde eliteronde. Als het Nederlands team tweede wordt in de groep, zonder bij de beste nummers twee te behoren, speelt het in april 2023 in de play-offs om zich te plaatsen voor die eliteronde.