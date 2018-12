Zaalvoetballers FC Eindhoven sluiten week vol emotie met fraaie winst af

Vooraf werd stilgestaan bij het overlijden van Ine Vogels, de vrouw van speaker Jan Vogels sr. en moeder van coach Jan Vogels jr die vorige week vrijdag op 70-jarige leeftijd onverwachts met een hartstilstand wegviel. Een imposante minuut stilte waarbij speaker Samir Toub memoreerde aan de bijzondere band die de familie Vogels en FC Eindhoven verbindt. De selectie was vrijdagmiddag compleet aanwezig bij de crematie in Heeze. Het duurde dan ook even voordat de Eindhovense formatie enkele uren later het juiste ritme vond.

In de dertiende minuut schoof topschutter Raphinha van dichtbij de 1-0 binnen. Dat was tevens de ruststand. De thuisploeg had het lang moeilijk tegen de fanatieke Apeldoornse formatie.

Oud-Eindhovenaren

Bij Futsal Apeldoorn is dit seizoen een bataljon voormalige ZVV Eindhoven-spelers neergestreken. Naast coach Youssef El Badey zijn Abderrahim Marouane, Marwan Rebbah, Mo el Moussaoui, Ishak Belhaj en Mo Bouraarassi in Apeldoorn actief. Het was Bouraarassi die twee minuten na de pauze de 1-1 aan liet tekenen. De bezoekers namen even later via Toufik Chadli een 1-2 voorsprong.

Het werd daarna wat grimmiger wat leidde tot twee rode kaarten voor de Futsal Apeldoorn-spelers Marwan Rebbah en Mo El Moussaoui. Ook FA-coach Youssef El Badey en de teammanager moesten vijf minuten voor tijd vanwege opmerkingen aan de leiding op de tribune plaatsnemen.

FCE kwam na de 1-2 achterstand ijzersterk terug. Raphinha maakte er 2-2 van. Via Jordany Martinus werd het acht minuten voor tijd 3-2. De beslissing kwam van de voet van Dennis van den Eijnden, 4-2.

Verlies ZVV