Zaalvoetballers ZVV Eindhoven doen zichzelf tekort tegen AGOVV

Martin van den Brink komt in de zandbak sterk voor de dag: ‘Was misschien iets te gretig’

Zand. Zand. Zand zo ver het oog reikt. Veel duinen ook. En dus voertuigen die niet boven komen of gaan rollebollen. De vijfde etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië was gisteren een kolfje naar de hand van Martin van den Brink van het Sonse truckteam De Rooy. Autocoureur Erik van Loon bracht het er beduidend minder goed vanaf.

6 januari