Zaalvoetbalsters van Totelos staan voor 4200 kilometer in de eredivisie: ‘Gaan het avontuur aan’

Bij het zaalvoetbalteam van ESZVV Totelos wordt al weken uitgekeken naar het openingsduel bij ZVG Cagemax. Vanavond in Gorinchem is het dan zover. Trainer Melissa Grunewald begint aan haar tweede seizoen op de bank bij de Eindhovense studenten en is trots op haar meiden. De Rotterdamse weet nog niet wat een seizoen op het hoogste zaalvoetbalniveau gaat brengen. ,,We zien wel wat het wordt, zegt de 29-jarige zwemdocent bij de TU/e met een glimlach. ,,Het is een jonge enthousiaste groep waarbij het plezier voorop staat. Aanvankelijk was er twijfel of we na drie titels op rij in de hoofdklasse de stap naar de eredivisie moesten maken. Uiteindelijk hebben we gezegd ‘gewoon doen’, want je wilt toch het hoogst haalbare.”