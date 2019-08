Zijspancrosser Etienne Bax na GP-zege in Zwitserland weer stap dichter bij wereldtitel

Herlings bij comeback in schaduw van G­P-win­naar Coldenhoff

18:16 Glenn Coldenhoff crost al jaren in de schaduw van Jeffrey Herlings. Tijdens de GP in Zweden, de comebackwedstrijd van Herlings, waren de rollen omgedraaid. Met een alles-of-niets-inhaalactie in de allerlaatste ronde stelde Coldenhoff zijn tweede Grand Prix-zege binnen 8 dagen veilig.