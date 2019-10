Zo bereidt Nieky Holzken zich in Jakarta voor op zijn titelgevecht: ‘Niet veel mensen die dit op hun 35ste nog doen’

videoMedische keuringen, hydratatietesten, wegingen, interviews én af en toe toch nog een hapje eten. Dat is hoe de laatste dagen van kickbokser Nieky Holzken (35) voor zijn gevecht om de wereldtitel in Jakarta er zo'n beetje uitzien. Vrijdag vecht hij tegen Regian Eersel. ,,Als ik Indonesië wil zien, ga ik er wel op vakantie.” Donderdag bleek dat hij op gewicht is voor zijn titelgevecht.

Nee, de laatste ochtenden voorafgaand aan een gevecht voor ONE Championship zijn niet de leukste dagen voor Holzken. Op dinsdag, woensdag én donderdag wordt the Natural bijna binnenstebuiten gekeerd door de artsen van de Aziatische vechtsportorganisatie, wiens gevechten in 140 landen worden uitgezonden. Op die dagen is er telkens een officiële weging mét hydratatietest, zodat sporters niet uitgedroogd op een weegschaal gaan staan en ineens tot wel 10 kilo aan vocht kwijt zijn. ,,Zo professioneel heb ik het nog nergens gezien”, zegt Holzken dan ook. We nemen zijn minutieuze schema voor zijn titelgevecht met Regian Eersel, op vrijdag, puntsgewijs door:

Dinsdag, 9.00 uur Indonesische tijd. Hersenscan: ‘In Helmond ook al gehad’

Nieky Holzken is maandagavond laat in zijn hotel in Jakarta gearriveerd na een vlucht van zo'n 17 uur vanuit Amsterdam. Dinsdagochtend vroeg om 9.00 uur wordt hij meteen door een busje van ONE opgehaald om in het Keluarga-ziekenhuis een CT-scan en andere tests te ondergaan. Zijn hersens, organen en eigenlijk zijn complete lichaam worden nog eens tot in detail bekeken. ,,Het mooiste is dat ik in Helmond ook al zo'n scan heb gehad, ze hebben de resultaten al, maar willen het met eigen ogen nog eens zien. ONE laat ook niets aan het toeval over.”

Dinsdag, 14.00 uur. Eerste gewichtscheck en ‘neurologisch’ examen: ‘Mijn hersens zijn nog goed’

Eenmaal terug uit het ziekenhuis wachten in het hotel waar alle vechters verblijven alweer de volgende tests. Holzken wordt gewogen en moet neurologische test afleggen. Net als in zijn vorige drie partijen moet hij reeksen met cijfers eerst voorwaarts en dan - vanuit zijn geheugen - achterwaarts opdreunen. ,,Dat houden ze nu al bijna een jaar bij. Zo kijken ze of mijn hersencapaciteit in die tijd achteruit is gegaan. Dat is niet het geval”, grijnst hij.

Woensdag, 10.45 uur. Medische check deel 2: ‘Ook deze test is goed’

Nadat hij dinsdagavond nog met zijn meegereisde familieleden een potje heeft gebiljart in een hardrockcafé vlakbij het hotel wachten woensdagochtend alweer de volgende test. Holzken is om 10.45 uur aan de beurt en moet opnieuw een neurologische test afleggen. Verder meten ze hem op (zie foto onder). ,,Ook dit ging goed.”

Volledig scherm Nieky Holzken wordt letterlijk opgemeten voor zijn gevecht. © Chris Ottens/ED

Woensdag 13.00 uur - 16.00 uur. Officiële weging, deel 1: ‘Gevecht tegen de kilo's is frustrerend’

Richting het eerste weegmoment zien we voor het eerst hoeveel druk er op Holzken staat. Hij mag 77,1 kilogram wegen voor zijn weltergewichtgevecht met Regian Eersel en dacht woensdagochtend al op het goede gewicht te zitten. ,,Op mijn eigen weegschaal was ik op gewicht. Daarna gingen mijn schoonvader (Sjef Weber, red.) en mijn trainer (Noud Schoenmakers, red.) op de officiële schaal staan en moest er ineens nog 900 gram af. Als je denkt op gewicht te zijn en er moet bijna nog een kilo af, dan is dat behoorlijk frustrerend, ja”, benadrukt Holzken.

Hij gaat de sportschool in, mét trainingspak aan, om gewicht te verliezen. Later zit hij ook nog buiten in de zon, in Jakarta is het liefst 35 graden, om nog wat extra uit te zweten. Maar Holzken mag ook niet té veel vocht verliezen, anders haalt hij de hydratatietest niet. ,,Dan word je even een ander mens, ik was dik anderhalf uur bezig om die laatste kilo eraf te krijgen. De meeste halen die test niet in één keer, die stress zit dan in je achterhoofd.” Holzken haalt de test in één keer, hij weegt 77.05 en scoort qua vochtgehalte ook nog eens goed. ,,Een hele opluchting.”

Volledig scherm Nieky Holzken haalt de gewichtstest, hij weegt 77.05 en mag 77.1 wegen. © Chris Ottens/ED

Woensdag 16.00 uur. Lunch: ‘Eindelijk lekker eten’

Als hij eindelijk op gewicht is, moet Holzken eerst nog een aantal andere verplichtingen afwerken. Interviews met de commentatoren, krabbels zetten op shirts en posters van ONE en dan is er ook nog een videoploeg die hem op de voet wil volgen. Dan mag hij eindelijk lunchen, uitgehongerd als hij is, en keert de lach op zijn gezicht voor het eerst terug. Hij bestelt een salade en nasi met zalm. ,,Eindelijk lekker eten, helaas mag ik niet zo veel.”

Volledig scherm Nieky Holzken wacht op zijn lunch in een even verderop gelegen hotel. © Chris Ottens/ED

Woensdag, 20.00 uur. Diner: ‘En nu mijn rust pakken’

Om 20.00 uur eet Holzken nog een keer met zijn team, dit keer wat groenten, sla en een bordje cashewnoten. Terwijl de rest van zijn team nog in de lobby blijft zitten om wat te kletsen, pakt hij met vrouw Nathellie zijn rust. ,,Het is belangrijk om mijn rust te pakken. Ik ga zo nog een filmpje of een documentaire kijken”, zegt hij. Een dag eerder heeft hij The Game Changers al zitten kijken, een documentaire op Netflix over plantaardig eten.

Volledig scherm Na de lunch is er ook nog een klein diner voor Holzken. © Chris Ottens/ED

Op donderdag, één dag voor de wedstrijd, moet Holzken nog eens de hydratatietest en de weging halen. Dat lukte hem met verve, hij woog 76,9 kilo bij de laatste officiële weging. Of hij in de tussentijd ook nog iets van Jakarta ziet? ,,Nee ik focus me volledig op mijn gevecht. Wat er buiten het hotel allemaal gebeurt zal me eerlijk gezegd worst wezen. Als ik dat wil zien, ga ik hier wel een keer op vakantie”, zegt hij stellig. Alleen voor de lunch verlaat hij even het hotel. Dan merkt hij dat kinderen zwaaien en mensen hem aankijken. ,,Ze zien de shirts met Team Holzken en dat we komen vechten. Op tv wordt veel reclame gemaakt.”

Reclame voor het titelgevecht van Holzken met Regian Eersel, van wie hij eerder nog verloor. Ditmaal moet die titel wél mee naar Helmond. Holzken is vastberaden: ,,Ik zit lekker in mijn vel, alles is perfect gegaan. Als de vorm van de dag goed is en het qua geluk meezit, gaat die titel mee naar huis”, zegt de Helmonder, die inmiddels 35 is. Er zijn niet veel weltergewichten die op die leeftijd nog voor een titel vechten. Of zijn pensioen nadert? ,,Nee, als het aan mij ligt niet. Ik word wel iets sneller moe en heb iets meer rust nodig, maar ik kan nog steeds mee en ben topfit. Er zijn ook maar weinig kickboksers die op hun 35ste nog voor de wereldtitel vechten”, benadrukt hij.