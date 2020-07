Zonder die massage in Parijs had de carrière van sprinter Teun Aret (90) er heel anders uitgezien

Hij liep eens een wedstrijd op de sintelbaan van het Philips Stadion. Daar hoort voor Teun Aret (90), met officiële tijden van 10,6 en 21,2 seconden een topsprinter op de 100 en 200 meter in de jaren ’50, een anekdote bij die het tijdsbeeld schetst. ,,Ik won de 200 meter en kreeg een Philidyne rijwiellantaarn als gift. Er kwam iemand uit het publiek naar beneden die mij vroeg wat ik daarmee ging doen. Ik zei dat ik geen fiets had. Hij wilde het doosje van me kopen voor drie briefjes van een rijksdaalder. Met die 7,5 gulden had ik mooi mijn treinkaartje terugverdiend. Word ik een minuut later door de voorzitter en de secretaris van de bond ter verantwoording geroepen omdat ik mijn prijs had verkocht. Ik werd geschorst voor twee landenwedstrijden!”