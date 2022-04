Zonder zwemboegbeelden ruimte om nieuwe wegen te bewandelen: ‘Snoeien doet bloeien’

In dit post-olympische jaar zwaaiden Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman af, en leegte in het Eindhovense bad achterlatend. ,,We zetten nu breed in op een groep zwemmers die de potentie heeft om door te groeien”, zegt Pearson, die de trainingsgroep met zwemmers die zich richten op de korte afstanden onder zijn hoede heeft. De groep van Hagelstein is van het langere werk, inclusief het open water. ,,Het is een meerjarenplan.”

Tussen de sporters onderling ontstaat er een nieuwe dynamiek. In de hiërarchie schuiven Marrit Steenbergen, Maaike de Waard, Stan Pijnenburg en Maarten Brzoskowski - zwemmers die zich in Eindhoven gestaag ontwikkelen - naar voren op. ,,Snoeien doet bloeien, zeggen ze dan. Het is tijd voor anderen om in de zon te staan”, geeft Hagelstein aan. Pearson: ,,Het is kijken wie zo’n rol oppakt. Ranomi had twaalf jaar geleden ook niet het gevoel dat zij de leider moest zijn. Dat was Marleen Veldhuis, maar toen zij stopte is Ranomi het toch geworden.”

Nieuwe wegen bewandelen

,,Onze boegbeelden zijn gestopt”, zegt Hagelstein. ,,Zij waren aan de hand van Marcel Wouda bepalend voor hoe de boel was ingericht. Het geeft ons de ruimte om nog eens kritisch te kijken naar wat we de afgelopen jaren hebben gedaan en waar we nieuwe wegen kunnen bewandelen.”

Zo is het krachttrainingsprogramma inmiddels anders ingericht. En steken ze de monitoring van de fysiologie anders in, nu in samenwerking met het InnoSportLab in Eindhoven en de VU in Amsterdam. ,,Er lopen dus leuke nieuwe projecten die ons als coaches uitdagen daar verder over na te denken”, aldus Hagelstein.

Eindverantwoordelijke

Dan is er ook in de structuur nog het een en ander veranderd. Wouda, die eindverantwoordelijke was voor het HPC-programma in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion, deed een stap terug en werkt nu als projectcoach voor de KNZB. En Technisch directeur André Cats volgde Maurits Hendriks op als directeur topsport bij NOC*NSF.

Sjors Lommerts is vanaf 1 mei als de nieuwe manager topzwemmen organisatorisch verantwoordelijk voor de topsportprogramma’s. Bondscoach Mark Faber heeft zijn thuisbasis bij het HPC in Amsterdam. Pearson en Hagelstein runnen de boel nu in Eindhoven, waar Geert Janssen aan het hoofd staat van het opleidingscentrum. ,,Maar in de kern blijf je werken met topsporters die je iedere dag beter wilt maken”, zegt Hagelstein.

WK-limiet voor Giele en Steenbergen Dit weekeinde komen de zwemmers in actie bij de Eindhoven Qualification Meet. Deze zomer zijn in juni de WK langebaan in Boedapest en in augustus de EK in Rome. Marrit Steenbergen zwom op de eerste dag van de EQM op de 200 meter vrije slag met 1.58,30 minuten de limiet voor de WK. Kira Toussaint won vrijdag de 50 meter rugslag in 27,84 seconden. Tessa Giele werd tweede, zij dook met 28,01 onder de WK-limiet. Toussaint had die richttijd al op zak. Giele werd ook tweede op de 100 meter vlinderslag (58,87), achter Maaike de Waard (58,66). Stan Pijnenburg zegevierde op de 200 meter vrije slag in een pr van 1.48,06. De 200 meter schoolslag was een prooi voor Arno Kamminga in 2.10,89.