ZVV Eindhoven blijft in eredivisie: ‘Degradatie zou echte ramp zijn geweest’

De zaalvoetballers van ZVV Eindhoven blijven in de eredivisie. ZVC Veenendaal werd in de finale van de nacompetitie met 6-1 verslagen. Voor de Eindhovenaren een positief signaal richting de toekomst.

In 2019 deed de club uit het Eindhovense stadsdeel Gestel vanuit de eredivisie vrijwillig een stapje terug. Vrij uniek. Het bestuur vond destijds dat er te veel spelers van buiten kwamen aanwaaien terwijl er een goede jeugdopleiding stond. Het bleek uiteindelijk de beste keuze. Na twee jaren van corona met een veredeld jeugdteam volgde vorig seizoen de titel en dan nu handhaving op het hoogste niveau.

,,Aanvankelijk hadden we vorig seizoen helemaal niet gedacht dat we mee zouden doen om het kampioenschap”, zegt topschutter Ilias Achenteh na afloop totaal moegestreden. ,,Het kwam nog net allemaal iets te vroeg, leek het. Door de snelle ontwikkeling van de jeugd en het leiderschap van de ouderen hadden we een mooie serie neergezet, waardoor we destijds terecht de titel pakten. Dat hebben we dit jaar kunnen uitbouwen.”

De finalestrijd was er weer eentje waarop ZVV in sporthal De Genderbeemd een patent heeft. Passie, emotie en daadkracht waarbij het randje van het toelaatbare regelmatig werd opgezocht. Het zette de volle tribunes in vuur en vlam. De bezoekers uit Veenendaal raakten er door geïmponeerd.

Gewend om finales te spelen

De ploeg uit Gelderland speelt pas voor het eerste seizoen in de eerste divisie en moest nog duidelijk wennen aan de kracht waarmee de Eindhovense storm raasde. Zeker na rust werden de bezoekers overvleugeld. Achenteh had vooraf al het juiste gevoel: ,,Wij zijn gewend om finales te spelen. Twee keer eerder hebben we ons sinds 2015 kunnen redden via de nacompetitie. Nog nooit verloren. Het thuisvoordeel speelde ons natuurlijk dit keer wel in de kaart.”

Het ging dit seizoen bij ZVV met vallen en opstaan. ,,Dat hoort bij de ontwikkeling”, weet de aanvoerder die zijn ploeg continu aanspoorde en mee op sleeptouw nam. ,,We hebben gekozen voor de eigen opleiding en dat werpt nu zijn vruchten af. In mijn ogen hebben we dan ook een eredivisiewaardig team. Als we zouden zijn gedegradeerd dan was dat een echte ramp geweest en waren we weer jaren teruggeworpen in de tijd. Voor volgend seizoen is directe handhaving het hoofddoel.”

ZVV Eindhoven kon in de wedstrijd van de waarheid compleet aantreden op Bilal Achenteh na. ,,Mijn broer is al maanden geblesseerd. We missen zijn aanwezigheid en routine wel in het veld. Zeker omdat de selectie zo jong is. Gelukkig hebben we het zonder Bilal kunnen klaren.”

De Eindhovenaren kwamen voor de pauze op een 1-0 voorsprong door een treffer van Adnan Asbaa. De bezoekers brachten nog voor rust de stand op gelijke hoogte, 1-1. Na de pauze pakte ZVV meteen het initiatief. Mourad Souidi liet de 2-1 aantekenen. Ilias Achenteh en Burak Ozdemir (2) en nogmaals Mourad Souidi brachten de 6-1 eindstand op het scorebord. ,,Deze overwinning is nu precies wat we nodig hadden”, besloot Achenteh om zich vervolgens snel tussen de hossende supporters te begeven.

