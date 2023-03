ZVV Eindhoven schuldig aan gestaakt zaalvoetbalduel in Volendam; voor ZVV-speler dreigt drie maanden schorsing

IJshockey­ers Eindhoven Kemphanen dwingen beslissen­de wedstrijd af in halve finale play-offs

Na een enerverende wedstrijd heeft Eindhoven Kemphanen zondagavond een beslissende wedstrijd afgedwongen in de halve finale van de play-offs. Amsterdam Tigers werd met 5-4 verslagen, een dag na het 3-1 verlies in Amsterdam. Volgende week zaterdag valt de beslissing in de hoofdstad.