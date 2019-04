Zware crash Van Loon in Morocco Desert Challenge, rally voorbij

De auto kwam met nog een kleine dertig kilometer te gaan los van de grond en landde hard op het rechtervoorwiel. ,,Op het eerste oog lijkt het dat repareren hier onmogelijk is. Er is een wiel afgebroken en het lijkt dat het chassis niet meer helemaal recht is", aldus Van Loon.

Het uitvallen is een zware dobber voor de coureur uit Eersel, die al drie etappes won en het klassement aanvoerde. In de zesde etappe van Zagora naar Merzouga bouwde het duo de voorsprong zelfs verder uit. ,,We gingen goed en waren twee minuten sneller dan de rest", vertelt Van Loon. ,,Maar we worden verrast door een situatie die niet in het roadbook staat. Dan is het terrein in Marokko onvergefelijk en crash je hard. Dit was een harde klapper, maar gelukkig hebben wij verder niets.”