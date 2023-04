Zwemmer Ben Schwietert gedijt in rustige Sloveense omgeving: ‘Heb er de ontspanning teruggevonden’

EQMBen Schwietert (26) blies zijn zwemcarrière in Slovenië nieuw leven in. Dat juist hij het avontuur aanging, klinkt niet langer vreemd als je hoort dat hij leerde zwemmen in China.

Meer dan de helft van zijn leven woonde de 26 jaar geleden in Nijmegen geboren Ben Schwietert buiten Nederland. Hij leerde zwemmen in de Chinese miljoenenstad Shanghai, negen jaar lang de thuisbasis van het gezin Schwietert vanwege het werk van vader.

,,Na dertien jaar in het buitenland keerden we terug - als je dat voor mij zo kunt zeggen als je op eenjarige leeftijd bent gegaan - naar Oosterbeek. Mijn opvoeding maakt voor mij de stap makkelijker om te verhuizen. Ik ben dat gewend en sta er open voor”, vertelt de globetrotter in het Eindhovense wedstrijdbad, waar hij in het paasweekeinde in actie kwam.

Het contrast tussen Shanghai en zijn huidige woonplaats Kranj, gelegen tussen Bled en de Sloveense hoofdstad Ljubljana, kon niet groter zijn. ,,Mooie natuur en een ontzettend rustige omgeving, dat spreekt me aan. En voor het zwemmen is het ook ideaal”, zegt Schwietert, die als estafettezwemmer op de Olympische Spelen van 2016 uitkwam op de 4x200 vrij.

Progressie stagneerde

Daarna liepen zijn pogingen om de aansluiting met de top te vinden spaak. Zijn progressie stagneerde terwijl hij met de Nederlandse selectie eerst in Amsterdam en daarna in Eindhoven trainde. De persoonlijke records van de sprinter op de vrije slag zijn inmiddels zes jaar oud en de jaren zonder verbetering begonnen aan hem te vreten.

,,Ik ben daarom gaan kijken naar opties in het buitenland. Mijn vriendin is Sloveens, dus zou ik daar een paar maanden gaan trainen. Dat beviel me uitstekend. Vervolgens belandden we in de covid-pandemie en bleek er ineens ook heel veel online te kunnen qua studie en werk. Dat maakte de combinatie met topsport minder zwaar en ook het besluit om daar voorlopig te blijven mogelijk”, aldus Schwietert.

Hij studeerde naast het zwemmen econometrie & operationele research aan de VU in Amsterdam en heeft inmiddels een baan bij financieel adviesbureau VB Risk Advisory in Hoofddorp. ,,Ik werk met flexibele tijden drie tot drieënhalve dag per week. Het is veel programmeerwerk dat ik zelfstandig kan doen. Het bedrijf sponsort mijn zwemcarrière ook, zodat ik wedstrijden en trainingskampen kan doen. Dat waardeer ik enorm.”

Volledig scherm Ben Schwietert in actie tijdens de Eindhoven Qualification Meet. © Kees Martens/DCI Media

Hij is lid van Plavalni klub Triglav Kranj. ,,Wat ik er heb teruggevonden is het plezier en de ontspanning in de trainingen”, geeft Schwietert aan. ,,Daarnaast is Slovenië een klein maar sportief land, met aansprekende resultaten in bijvoorbeeld wielrennen, biatlon en volleybal. De verschillen in het beoefenen van topsport zit ’m per land vooral in de beleving. Als ik de trainingen vergelijk, vind ik ze daar wat persoonlijker. Ik zit in een vrolijke trainingsgroep en heb een goede relatie met de coach.”

Ambitie kaarsrecht overeind

De ambitie om zich weer te kwalificeren voor de grote internationale toernooien staat bij Schwietert nog kaarsrecht overeind. Bij de Eindhoven Qualification Meet kwam hij op de 200 vrij met 1.49.45 in de buurt van zijn pr van 1.49.17, ook neergezet bij deze wedstrijd die hij jaarlijks zwemt. Zijn tijd op de 100 vrij was 50.10. Om als individu Parijs te halen moeten die tijden nog wel flink omlaag gebracht worden. Schwietert: ,,De limieten staan ontzettend scherp. Het wordt lastig om er op de Spelen bij te zijn, maar ik ga er vol voor.”

