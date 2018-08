Zwemmer Brzoskowski uit Best na twee moeizame jaren weer op de weg terug

Maarten Brzoskowski bereikte maandagochtend op de EK in Glasgow als snelste Nederlander de halve finale op de 200 meter vrije slag. De 22-jarige zwemmer uit Best noteerde de dertiende tijd van het veld: 1.48,72 minuut. Zijn Eindhovense ploeggenoot Kyle Stolk voegde zich als laatste bij de zestien deelnemers aan de halve finales die maandagavond gepland staan. Hij zwom een tijd van 1.49,34.

Brzoskowski herpakte zichzelf maandag na de zwaar teleurstellende zevende plaats met de estafettemannen op de 4x200 vrij zondagavond. ,,Daar heb ik best wel een klap van gekregen. De plek, de tijd, de race; het was allemaal niet goed”, zei Brzoskowski terwijl hij nog uithijgde van zijn serie. ,,Vorig jaar waren we met dezelfde ploeg op de WK vier seconden sneller. Toen zwommen we alle vier ongeveer een seconde sneller. Wij zijn echt meer waard dan een zevende plek op de EK.”

De Bestenaar slaagde er desondanks goed in om een dag later de knop om te zetten. ,,Ik dacht bij mezelf: ik heb niet voor niks het hele jaar retehard getraind. Ik was er echt op gebrand om iets moois neer te zetten in mijn laatste race. En nu mag ik vanavond nog een keer.”

Moeizame jaren

Brzoskowski heeft twee moeizame jaren achter de rug. ,,Het gaat de laatste maanden de goede kant op. Ik ben nu uit het dalletje aan het klimmen.” De specialist op de 200 en 400 meter doet dit met behulp van een sportpsycholoog. ,,Na de Swim Cup in april ben ik een traject ingegaan met een sportpsycholoog. Het is natuurlijk niet fijn als je veel teleurstellende resultaten boekt. Hoewel we nog maar kort bezig zijn, heb ik er al wel profijt van.”