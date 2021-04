Zwemmer Nyls Korstanje op de goede weg: ‘Dit houd je scherp’

Zwemmer Nyls Korstanje (22) plaatste zich in Eindhoven net niet voor de Olympische Spelen, maar zonder ballast voelt hij dat hij op de goede weg is. ,,Heel jammer dat het nu nog nét niet genoeg is.”

Opgetogen stapte Nyls Korstanje zaterdagavond uit het water van het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven. Op de 100 meter vrije slag, het koningsnummer in het zwemmen, kwam hij tot zijn tweede tijd ooit: 49,21 seconden. De jonge Nijmegenaar ging de race meer open in nadat hij zijn focus naar de vlinderslag heeft verlegd.

,,Daar haal ik meer plezier uit. Ik werd altijd als de opvolger van Pieter van den Hoogenband (drievoudig olympisch kampioen, red.) gezien. De lading die dat met zich meebracht ervoer ik als een ballast. Dat heb ik losgelaten, ik verwacht minder van mezelf op dit nummer. Dan is dit een fijne verrassing. Natuurlijk komt het door hard trainen, maar wel in combinatie met mentale rust”, zei Korstanje zaterdagavond aan de rand van het 50 meterbad.

Eén honderdste boven limiet

Een dag eerder bleef hij tijdens de Eindhoven Qualification Meet met 51,93 op de 100 meter vlinderslag nog één honderdste van een seconde boven de limiet voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. ,,Dat was een gigantische verrassing”, blikte hij terug. ,,Ik zat er in december bij de kwalificatiewedstrijden in Rotterdam al dichtbij en heb nog meer progressie gemaakt. Heel jammer dat het nu nog nét niet genoeg is, maar ik ben right on track. Dit houd je scherp, zei mijn broertje Tim, die bij mij in die race zwom, dan ook. En zo is het.”

Volgende maand krijgt Korstanje bij de EK in Boedapest nog een laatste kans om zich te kwalificeren voor Tokio. ,,In principe werk ik naar de Spelen toe, hoewel het nog niet zeker is dat ik ga”, aldus Nyls Korstanje, die ondertussen van zijn trainer Marcel Wouda een handgeschreven briefje met het uitzwemprogramma heeft gekregen.

Quote In Amerika ben je onder leeftijds­ge­no­ten, hier zwem ik met boegbeel­den zoals Ranomi Kromowidjo­jo en Femke Heemskerk, die me inspireren Nyls Korstanje (22), zwemmer

Korstanje traint weer met de nationale zwemselectie in Eindhoven, nadat hij twee jaar zwom en studeerde op de campus van North Carolina State University in Raleigh. Hij kwam een jaar geleden halsoverkop terug. ,,Door corona werd dat met het oog op de Spelen ineens te ingewikkeld”, zei Korstanje, die zijn studie nu online vanuit Nederland volgt. Hij vindt het fijn om met zijn oude maatjes te kunnen trainen. ,,In Amerika ben je onder leeftijdsgenoten, hier zwem ik met boegbeelden zoals Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk, die me inspireren. Andersom kunnen zij ook wat leren van de manier van denken, de mindset, die ik uit de VS meebreng. Daar is alles gericht op het team terwijl zwemmen een individuele sport is, dat is een andere sportcultuur.”