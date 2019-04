Zwemster Kira Toussaint door diep dal na geblunder bij dopingtest: 'Mensen zagen mij als een bedrieger'

GP-zege maakt pijn draaglijk voor Cairoli in Valkens­waard

31 maart En dat is 88 voor Antonio Cairoli. Zo lang Jeffrey Herlings in de lappenmand zit, rijgt de Italiaanse motorcrosser de grandprixoverwinningen aan elkaar. De leider in de stand van het WK MXGP verliet Valkenswaard met de maximale buit van 50 punten.