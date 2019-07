15-jarig megatalent stunt tegen idool Venus Williams

Williams had al vier grand slams gewonnen voordat Gauff op 13 maart 2004 in Atlanta werd geboren. De familie Williams vormde een bron van inspiratie in huize Gauff, zo vertelde Coco voor het toernooi. ,,Venus en Serena deden me beseffen dat het mogelijk was, doorbreken. Er waren nooit veel gekleurde tennissers, zeker niet in Noord-Amerika.” Haar nog prille carrière vertoont meer gelijkenissen met die van haar rolmodellen. Ook Gauff werd geïnspireerd door een enthousiaste vader. En ook zij zocht al vroeg hulp bij een gerenommeerde tennisacademie, niet toevallig die van Patrick Mouratoglou, de coach van Serena Williams.



Op haar 13de stond ze in de juniorenfinale van de US Open, als jongste meisje ooit, en tekende ze een contract bij managementbureau Team8 van Roger Federer. De uitnodiging voor het kwalificatietoernooi van Wimbledon nam ze graag in ontvangst, ook al moest ze vorige week tussen de partijen door even een scheikunde-examen afleggen. Ze plaatste zich probleemloos en tikte gisteravond op Court 1 haar idool van de baan. Moeder Candi bleef vanaf de tribune maar foto’s maken, haar man Corey was nu even niet de coach maar een apetrotse vader. ,,Ik heb voor het eerst gehuild na een gewonnen partij”, zei Gauff. ,,Geen idee hoe ik me nu voel. Ik leef letterlijk mijn droom.”