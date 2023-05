2.21 cm lang, schoenmaat 55: waarom elk NBA-team fenomeen Victor Wembanyama (19) wil vastleggen

Spelers werden geruild, wedstrijden werden expres verloren: diverse NBA-teams deden er alles aan om dit jaar onderaan te eindigen. Om de spanning in de competitie te bevorderen, maken de vier slechtste teams in de reguliere competitie namelijk de meeste kans op de eerste keus bij het vastleggen van debutanten. En, hoewel het officieel nog bekend moet worden, weet de hele wereld wie die eerste keus gaat zijn: het Franse supertalent Victor Wembanyama (19).

De boomlange Wembanyama is het meest besproken basketbaltalent ter wereld. Hij is niet alleen lang (2.21 cm, spanwijdte 2.44 cm, schoenmaat 55), maar kan ook dribbelen, passen, dunken en driepunters maken. De Franse basketbalcompetitie is hij het afgelopen seizoen letterlijk ontgroeid: hij scoorde de meeste punten, pakte hij de meeste rebounds en noteerde hij de meeste blocks.

Unicorn

In de basketbalwereld noemen ze hem dan ook een ‘unicorn’, een talent dat maar één keer in de twintig jaar voorbij komt. LeBron James, in 2003 de debutant waar iedereen naar uitkeek en inmiddels NBA-topscoorder aller tijden, ziet dat anders: ,,We noemen iedereen een unicorn de afgelopen jaren, maar hij is meer een alien. Niemand heeft zo'n lange speler ooit zo vloeiend en gracieus over de vloer zien gaan.” Stephen Curry, die andere grote NBA-ster, noemde hem zelfs onwerkelijk, een soort computerfantasie.

Wembanyama, die in zijn jeugd ook aan voetbal en judo deed, is altijd lang en dun geweest. Zijn vader was hoogspringer, zijn moeder basketballer (nu coach) en zelfs zijn grootvader speelde in de hoogste divisie van het Franse basketbal. Bij de jeugd onder de 11 jaar werd Wembanyama ontdekt door een scout, die hem op de bank zag zitten en hem aanvankelijk aanzag voor de assistent-coach.

Vannacht maakte een loting uit wie de eerste kans krijgt om Wembanyama vast te leggen. De winnaar, nét voor de Charlotte Hornets van eigenaar Michael Jordan: de San Antonio Spurs. De Spurs wonnen dit jaar slechts 22 van hun 82 wedstrijden en eindigden onderaan in de Western Conference. In 2014 pakten ze voor het laatst de NBA-titel. (In 2007 wonnen ze ook, toen met de Nederlander Francisco Elson in het team.) De Spurs mogen dan een slecht seizoen hebben gedraaid: coach Gregg Popovich (74) staat wel bij uitstek bekend als een bekwaam talentenkneder. En door Franse oud-Spursspelers als Tony Parker en Boris Diaw hebben de Spurs sowieso een sterke band met Frankrijk.

Wembanyama reageerde vannacht, thuis in Frankrijk, dan ook heel tevreden:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.