50 jaar na de ‘Redding van de Eeuw’: Banks verbijstert Pelé

In een zinderend heet Guadalajara troffen op 7 juni 1970 Brazilië en Engeland elkaar in de groepsfase van het WK. Een titanenstrijd tussen de wereldkampioen van 1962 (De Goddelijke Kanaries) en die van 1966 (Three Lions) en ook de strijd tussen de beste voetballer ter wereld en de beste keeper.



Zover ervan een onderlinge strijd sprake was, deed juist Banks van zich spreken met een sensationele redding in de eerste helft. Na een schitterende voorzet van Jairzinho kopte de inlopende Pelé hard en stijlvol in. ,,Ik kopte krachtig richting het doel en riep al gol”, zou Pelé later zeggen. Maar als een kat dook Banks naar de bal. ,,Mensen zullen me niet herinneren om het winnen van het WK van 1966, maar waarschijnlijk vanwege die ene redding”, zou Banks later zeggen. ,,Als ze mij herkennen, willen ze alleen maar praten over die redding.” Banks overleed vorig jaar, op 81-jarige leeftijd.