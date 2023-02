ABN Amro Open | Compleet speelschema en alle uitslagen

De Griek Stefanos Tsitsipas, nummer 3 van de wereld, is als eerste geplaatst in Rotterdam. Vorige maand haalde Tsitsipas de finale van de Australian Open, waarin Novak Djokovic te sterk was. Félix Auger-Aliassime uit Canada verdedigt in Ahoy zijn titel.

In totaal doen er vier Nederlanders mee aan het enkelspel in Ahoy: Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Tim van Rijthoven en Gijs Brouwer. De laatste drie ontvingen allemaal een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek. Voor Krajicek wordt het al zijn twintigste editie als directeur van het indoortoernooi. Maandag komen geen Nederlanders in actie in het enkelspel; Van de Zandschulp en Griekspoor treden wel samen aan in het dubbel.