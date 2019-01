AD viert 75ste verjaardag van én met Van Hanegem

Vanaf vandaag zijn via deze krant en de Doelen kaarten te koop voor de verjaardagspartij op donderdagavond 21 februari.



Het feest is een initiatief van deze krant, die graag een gewaardeerde columnist en idool van zoveel Nederlandse sportliefhebbers, op bijzondere wijze wil eren. Op het grote podium van de Doelen zullen die avond bekende oud-Feyenoorders, Oranje-internationals en andere topspelers van weleer voorbijkomen. Daarbij zijn er optredens van onder anderen Martin van Waardenberg, Hugo Borst, Nico Dijkshoorn en de band Ocobar.



Het hoogtepunt van de avond zijn verschillende gesprekken met Van Hanegem. De Jong, al sinds zijn jonge jaren fan van ‘De Kromme’, vraagt Willem naar zijn leven en loopbaan. Naar zijn goal tegen AC Milan, de Europacupfinale tegen Celtic, naar Ove Kindvall, ‘IJzeren Rinus’, Johan Cruijff, Johan Neeskens, zijn kromme ballen en kunstzinnige steekballen op het WK van 1974. Over zijn geworstel met scheidsrechters en andere bobo’s, over zijn liefde voor mooie, echte mensen, van Ernst Happel tot József Kiprich en van Henk Fraser tot Ulrich van Gobbel en Georginio Wijnaldum. En over die ene, enorme liefde: Feyenoord.