Afgelastingen amateurvoetbal houden ook aan in het inhaalweekend

Houston Rockets wint in verlenging van Celtics

9:15 Russell Westbrook was met 41 punten op dreef in de wedstrijd van Houston Rockets tegen Boston Celtics. Ondanks zijn sterke spel won zijn ploeg de wedstrijd pas in de verlenging. Met twee benutte vrije worpen in de laatste 24 seconden bezorgde James Harden de Rockets de overwinning: 111-110.