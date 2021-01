Afzien in aanloop Australian Open: Hoe overleef ik mijn hotelkamer?

Door Rik Spekenbrink



Je hebt al dagen geen levende ziel gezien. Netflix is uitgespeeld. En op sociale media zie je je concurrenten bij een heerlijke 25 graden trainen. ’s Nachts lig je wakker van de jetlag, de stress, of in sommige gevallen van rondrennende muizen. Opofferingen en onvoorziene ­omstandigheden horen bij de topsport. Maar de 72 tennissers die in Melbourne sinds zaterdag verplicht twee weken in totale afzondering verblijven, worden tot het uiterste getest. Ze hadden de pech op één van de drie vluchten naar Australië te zitten waarbij achteraf een medepassagier positief testte op corona. Gevolg: geen frisse lucht, geen training, geen fysieke sociale contacten. Hoe ga je daar mee om, met de Australian Open voor de boeg?