Afzwaaiende Jelle Galema schiet Oranje-Rood naar EHL

Oranje-Rood heeft zich verzekerd van een plekje in het prestigieuze hockeytoernooi EHL, dat volgend jaar in Eindhoven wordt gespeeld. De ploeg van coach Lucas Judge won zaterdagmiddag van Bloemendaal, na shoot outs. De afscheid nemende Jelle Galema scoorde het beslissende doelpunt.

,,Jelle bedankt! Jelle, Jelle, Jelle, bedankt!'' Het meegereisde Eindhovense publiek stond na afloop voor Galema op de banken. Hij was er na het douchen nog beduusd van. ,,Ik besef het nog niet helemaal: het feit dat ik deze prachtige club ga verlaten en dat ik het team naar de EHL heb geschoten'', aldus Galema die volgend seizoen voor Den Bosch speelt.

Oranje-Rood tegen Bloemendaal eindigde in de reguliere speeltijd in 1-1. Voor Bloemendaal had Tim Swaen in de eerste helft gescoord uit een strafcorner. Oranje-Rood had vervolgens licht de overhand, maar had een strafbal van Mink van der Weerden nodig om langszij te komen: 1-1. In de slotfase kwam Bloemendaal nog een aantal keer gevaarlijk voor het doel. Florian Fuchs miste zelfs nog een keer een open kans. Oranje-Rood haalde opgelucht adem, toen de scheidsrechter floot voor het einde van de wedstrijd. Shoot outs waren nodig om een winnaar uit te wijzen. Daarin waren de Eindhovenaren dus niet iets beter, met het beslissende doelpunt van Galema als slotsom.

Afscheidscadeau

,,Toen ik naar de bal liep om de shoot out te nemen, zei ik tegen de jongens: 'dit wordt mijn afscheidscadeau''', zei Galema na afloop over de laatste keer dat hij een bal aanraakte voor de club waar hij negen keer speelde. Galema schoot beheerst binnen, waarna hij werd bedolven onder zijn ploeggenoten. Mink van der Weerden over Galema: ,,Jelle is een fantastisch ventje. Hij is altijd energiek en straalt veel plezier uit. We gaan hem missen, zowel op het veld als buiten het veld.

Na de overwinning in Bloemendaal eindigt een turbulent seizoen voor Oranje-Rood met enige glans. ,,We waren liever kampioen geworden'', zei Galema achteraf. ,,Maar nu hebben we alsnog een klein succesje.'' Het eindresultaat van het seizoen is dus een plekje in de EHL, het toernooi dat volgend jaar in Eindhoven wordt georganiseerd.

Dicht bij elkaar