Ajax haalt de Helmond Cup na bijna tien jaar terug naar Nederland

De spelregels zijn niet al te ingewikkeld: zodra de houder verliest, gaat de trofee over naar de tegenstander. Door de jaren heen belandde de Helmond Cup in Nederland, Frankrijk, Oekraïne, Spanje, Rusland, Italië, Griekenland, Denemarken en Engeland. Manchester City is recordhouder, Lionel Messi is topscorer.

Sturm Graz

In de slotfase van het vorige seizoen legde Sturm Graz beslag op de Helmond Cup, door in de Oostenrijkse bekerfinale Red Bull Salzburg te verslaan. Omdat Ajax woensdagavond in een enerverend duel op zijn beurt weer te sterk was voor Sturm Graz, is de beker voor het eerst sinds 26 februari 2009 terug in Nederland. Destijds raakte FC Twente de Helmond Cup kwijt door in eigen huis met 0-1 te verliezen van Olympique Marseille.