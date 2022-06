Alexander Zverev zet streep door Wimbledon: ‘Mogelijk maanden aan de kant’

Veertiende titel in Parijs Rafael Nadal wéér oppermach­tig op Roland Garros: Spanjaard grijpt 22ste grandslam­ti­tel

Rafael Nadal heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt. Hij pakte zijn veertiende titel op Roland Garros en zijn 22ste grandslamtitel in totaal. De 36-jarige Spanjaard was in de finale veel te sterk voor Casper Ruud (23) uit Noorwegen: 6-3, 6-3, 6-0.

