Alle ogen vandaag op Nick Kyrgios: riskeert hij derde boete door schenden kledingvoorschrift?

De vorige wedstrijd baarde Kyrgios opzien omdat hij de strikte kledingvoorschriften van Wimbledon schond. Traditiegetrouw moeten tennissers op Wimbledon volledig in het wit spelen, maar de Australiër had daar geen boodschap aan. Zo kwam ‘s werelds nummer 40 het Centre Court op gewandeld met rode sneakers en ook toen hij de tennisbaan verliet na zijn overwinning trok hij opnieuw datzelfde schoeisel aan.

Daarnaast veranderde hij ook van pet, want een (reglementair) wit exemplaar werd ingeruild voor een rode pet. En dat mag niet volgens de strikte regels die er worden toegepast op Wimbledon: ‘een speler moet in het wit gekleed zijn zodra hij of zij de tennisaccomodatie betreedt’, schrijven de reglementen voor.

Na afloop werd Kyrgios daar dan ook mee geconfronteerd en de eigenzinnige Australiër had natuurlijk weer een antwoord klaar. „Ik doe wat ik wil. Ik sta niet boven de regels, ik hou er gewoon van mijn Jordans te dragen. Het is meer aandacht voor mij. Elke publiciteit is goede publiciteit. Ik zit weer mooi in de kwartfinales van Wimbledon en ik weet dat er daar heel wat mensen niet blij mee zijn. Maar ik voel me er prima bij.”