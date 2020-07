Alle tennistoernooien in China voor dit jaar geschrapt

PSV en Willem II naderen elkaar inzake Robbin Ruiter, transfer is dichtbij

23 juli PSV en Willem II zijn elkaar in de gesprekken over een overgang van Robbin Ruiter genaderd. Momenteel zitten de onderhandelingen in de eindfase en een transfer is dichtbij. PSV wil nog enkele tonnen voor de doelman ontvangen en Willem II is ook bereid om een bedrag te betalen dat daar in de buurt komt.