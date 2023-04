Alles wat je moet weten over de play-offs in de Keuken Kampioen Divisie

Met video José Mourinho lovend over Feyenoord: ‘Sterkste ploeg van Nederland, een geweldig team’

Trainer José Mourinho heeft vaak van Nederlandse clubs en trainers gewonnen. ,,Maar ik herinner me ook nog een nederlaag hier in De Kuip”, blikte de coach vooruit op de uitwedstrijd van zijn AS Roma van donderdag in de kwartfinale van de Europa League tegen Feyenoord.