Alles wat je moet weten over de Premier League

Hongaarse shorttrack­kam­pi­oen geschorst om beledigen China

17:36 Csaba Burjan is voor een jaar uit het nationale team gezet als straf voor het beledigen van China. De Hongaar won in 2018 in Pyeongchang olympisch goud met het mannenteam op de aflossing. Hij plaatste begin december een video op Instagram waarin hij zich zeer neerbuigend uitliet over China.