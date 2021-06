Alonso kraakt collega's: ‘Sommige coureurs overschatten hun capaciteiten’

VIDEO Norris voor straf drie plekken naar achteren in startgrid Bakoe

18:34 Formule 1-coureur Lando Norris is in de startopstelling voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan voor straf drie plaatsen naar achteren gezet. De 21-jarige Brit van McLaren vertrekt nu zondag in de race niet vanaf de zesde, maar de negende positie.