Als 14de geplaatste Coric zegt af voor Wimbledon

De als veertiende geplaatste Coric zou in de eerste ronde spelen tegen de Sloveen Aljaz Bedene. De Italiaan Matteo Berrettini, die als zeventiende is gerangschikt, neemt in het schema de plek van Coric in. De Canadees Brayden Schnur is als zogenoemde ‘lucky loser’ tot het hoofdtoernooi toegelaten.