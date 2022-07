Als Anton won, was het geen feest in huize Geesink: ‘Bij ons thuis was je allemaal gelijk’

De gelijkenis is onmiskenbaar. Wie zijn ogen sluit denkt dat wijlen Anton Geesink aan de andere kant van de tafel zit. Gerard Geesink (74) mag dan al meer dan een halve eeuw in Den Bosch wonen, de Utregse tongval is nooit verloren gaan. ,,Om de drie weken móet ik even op bezoek in Utrecht. Nog altijd. Naar de Anton Geesinkstraat en naar Wijk C. Een bakje koffie drinken met mensen met wie ik opgegroeid ben. Er zijn er niet zoveel meer van over.”