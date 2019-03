Als derde geplaatste Zverev verrassend uitgeschakeld door landgenoot

Benfica geeft zeker lijkende overwin­ning weg tegen Belenenses

11 maart Benfica won vorige week zondag van FC Porto, maar heeft verzuimd die overwinning een goed vervolg te geven. Thuis tegen Belenenses leek de ploeg op weg naar de zege, alleen gaf het binnen no time de wedstrijd weg: 2-2. Hierdoor is er geen verschil in punten op de ranglijst van de Primeira Liga met Porto.