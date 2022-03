Amerikaan Fritz maakt in finale Indian Wells einde aan zegereeks Nadal

Haas de beste na Ferrari en Mercedes, debutant Zhou pakt meteen een punt

De Chinese coureur Guanyu Zhou heeft zijn debuut in de Formule 1 opgeluisterd met een punt. De 22-jarige coureur eindigde in de Alfa Romeo als tiende in de door Charles Leclerc gewonnen Grote Prijs van Bahrein. Zhou is de eerste Chinees in de koningsklasse van de autosport.

