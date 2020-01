Amerikaanse Sofia Kenin van de luwte in de spotlight

DISTRICTSBEKER ZUID 1 Nuenen gediskwali­fi­ceerd in districts­be­ker; Bladella gaat door

10:19 EINDHOVEN – Hoofdklasser RKSV Nuenen is door de KNVB uit de districtsbeker gezet omdat op donderdag 17 januari in het 4-3 gewonnen duel met Bladella de geschorste Maiky Fecunda was opgesteld. Bladella diende daarna protest in en is door de diskwalificatie van Nuenen alsnog geplaatst bij de laatste zestien teams in de achtste finale van het bekertoernooi.