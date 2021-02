Amerikaanse tennislegende Trabert (90) overleden

In 1953 pakte Trabert de titel op de US Open, waar hij twee jaar later opnieuw zegevierde. In 1955 versloeg hij Ken Rosewell in de eindstrijd. Trabert won ook twee keer Roland Garros (in 1954 en 1955) en Wimbledon (1955). Hij was in die periode ook de mondiale nummer 1. Eind 1955 werd Trabert professional en sindsdien deed hij niet meer mee aan de grand slams.