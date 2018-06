'Amsterdamse tennissers verdacht van matchfixing'

Westerhof en Van der Duim zijn goede vrienden, zowel in de tennissfeer als daarbuiten. Beiden komen vaak in het Amsterdamse bos om te trainen.



De twee tennissers zijn in 2014 eerder verdachten geweest van matchfixing bij een wedstrijd in het Duitse Meerbusch, zo meldde de tennisbond KNLTB toendertijd. De gokbedrijven vertrouwden hun onderlinge wedstrijd niet toen alle gokkers bleven inzetten op Van der Duim terwijl hij fiks achterstond op zijn tegenstander.



Verhoor

De mannen zijn nog niet opgepakt, maar kunnen wel rekenen op een verhoor. Dit zal in Nederland plaatsvinden met zowel de Nederlandse als Vlaamse politie.



Dertien andere verdachten werden wel al in België opgepakt vanwege het matchfixing-schandaal. Onder hen zijn veel Belgische Armeniërs.