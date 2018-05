Anderson pakt Players Championship in Milton Keynes

Jarige Froome krijgt taart op startpodi­um

13:18 De verjaardag van Chris Froome is vandaag niet ongemerkt voorbijgegaan in de Ronde van Italië. De Brit, die zijn 33e verjaardag viert, werd bij het betreden van de teambus al verwelkomd door zijn ploeggenoten van Team Sky. Onder anderen Wout Poels zette het 'Happy birthday, Froomy' in.