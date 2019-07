Andy Murray gaat dubbelen met Serena Williams

Kiki Bertens over promotie naar Centre Court: ‘Moet dat?’

22:25 Op het allerlaatste moment werd de eersterondepartij van Kiki Bertens vanavond naar het Centre Court gepromoveerd. Haar reactie toen ze het hoorde van de organisatie: ‘Moet dat?’. Ja, als het even kon wel. En dus speelde ze even later in het grootste stadion van het park.