Angeliño ziet overstap naar PSV zitten

Evenals in de winterstop zijns PSV en Ajax serieus in de markt voor Angeliño die, mocht hij een keuze moeten maken, het liefst naar de landskampioen van Nederland zou vertrekken. BN/De Stem meldt dat dinsdag. Recent had PSV-scout John de Jong volgens betrokkenen nog contact met zijn kamp en in de winterstop was hij ook al in beeld bij PSV.