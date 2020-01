Aniek van Alphen uit Hapert eindelijk in de top-50: ‘En daar krijgen ze me nu niet zo snel meer uit’

Met het winnen van de cyclocross in het Franse Troyes schiet Aniek van Alphen op de wereldranglijst de top-50 in. Plek 47 betekent dat ze eindelijk geselecteerd kan worden voor de wereldbekerwedstrijden.

,,Ik ben blij dat het er dit seizoen toch nog van gekomen is”, zegt de 21-jarige veldrijdster uit Hapert over het binnentreden van de top-50. Het verhaal mag bekend zijn. Van Alphen is bezig aan een sterk seizoen, maar bondscoach Gerben de Knegt mocht haar ook tot zijn eigen frustratie niet opstellen voor de wereldbekercrossen. De reden: het grote aantal Nederlandse vrouwen dat gezien hun plaats in de top-50 sowieso het recht hadden om daarin te starten. Het maximum aantal startplekken van 8 was daarmee al ruimschoots bereikt. ,,Nu ik er eenmaal in sta, krijgen ze me er ook niet zo snel meer uit”, zegt een opgeluchte Van Alphen. In de wereldbekerwedstrijden vallen immers veruit de meeste punten te verdienen.

Daar profiteren vooral de vrouwen van uit landen die alle ruimte hebben om ook mindere goden te selecteren. Van Alphen had zich er daarom al bij neergelegd dat de top-50 er voor dit seizoen niet meer in zat. ,,Op donderdag vroeg een teamgenootje echter of ik zin had om mee te gaan naar Troyes. Ik kon me nog inschrijven en dan pak je dus onverwacht de 40 punten die nodig waren om in de top-50 terecht te komen.”