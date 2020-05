Anti-coronavaccin en dubieuze watertheorie: kritiek op Djokovic neemt toe

Het nieuwe juichen in Duitsland: ‘De een zal een buikschui­ver maken, terwijl de ander schreeuwt’

14:41 Spelers die elkaar massaal in de armen vliegen na een doelpunt, het zal komend weekend in de Bundesliga niet te zien zijn. Hoe moeten spelers nu hun feestjes vieren? De meningen zijn verdeeld. ,,Bij een goal in de laatste seconden gaan toch gewoon alle remmen los?’’