Applaus bij sterk bezet paardensportfestijn Indoor Brabant komt dit jaar niet uit blik

Indoor BrabantNa twee crisisjaren krijgt The Dutch Masters - Indoor Brabant zijn oude grandeur terug. Het publiek mag er weer bij zijn in de Brabanthallen, evenals de internationale dressuurelite.

Het applausbandje kan achterwege blijven. De tribunes rond de wedstrijdpiste in hoeven niet overspannen te worden met doeken vol gekleurde bolletjes. Zo werd in de publiekloze editie van 2021 de schijn van gezelligheid gewekt. Per dagdeel laat de organisatie deze drie dagen maximaal 2000 bezoekers toe. In de wedstrijdhal is plaats voor meer, maar dan zouden er elders in de Brabanthallen onverantwoorde opstoppingen ontstaan als die mensen in beweging komen.

Quote Bij meer publiek zou volgens de regels iedereen hier, zonder uitzonde­ring, elke dag getest moeten worden. Dat zagen we niet zitten Marcel Hunze

,,Dan zou volgens de regels iedereen hier, zonder uitzondering, elke dag getest moeten worden. Dat zagen we niet zitten”, zegt directeur Marcel Hunze tijdens een inspectieronde daags voor de opening. Eerder werd de grens getrokken bij 1250 bezoekers per sessie. Die is dus opgetrokken naar 2000. Gisteren waren er nog kaarten verkrijgbaar.

Epicentrum

De komende drie dagen vormen de Brabanthallen weer het epicentrum van paardensportminnend Nederland. Al blijft de vaderlandse inbreng beperkt tot dertien spring- en zes dressuurcombinaties. Sommige springruiters komen wel met meerdere paarden aan de start. De organisatie had het programma al rond toen ze door de heersende coronaregels nog aan handen en voeten gebonden was. Besloten is na de versoepelingen om niet alsnog de poorten open te zetten voor de subtop en breedtesport en alle wedstrijden te concentreren in één arena. In 2023 wil Hunze de regionale deelnemers weer in grote getalen verwelkomen, want de breedtesport is een van de pijlers waarop Indoor Brabant van oudsher op rust.

Volledig scherm De Oostenrijker Max Kühner, winnaar van de Rolex Grand Prix vorig jaar, is opnieuw van de partij in de Brabanthallen, maar niet met Elektric Blue P. © Peter van Gogh

Hoofdnummers deze editie zijn de wereldbeker dressuur vandaag (Grand Prix) en morgen (kür op muziek) en de Rolex Grand Prix springen op zondagmiddag. Even daarvoor neemt toppaard Verdi TN, die al lang met pensioen is, officieel afscheid.

Topveld

The Dutch Masters, dat over de landsgrenzen beter bekt dan Indoor Brabant, maakt deel uit van de Rolex Grand Slam of Show Jumping. Daardoor is het springconcours verzekerd van een topveld. De laatste winnaars van de vier Grand Slam-wedstrijden (Aken, Calgary, Genève plus Den Bosch) zijn van de partij: de Zwitsers Martin Fuchs, Steve Guerdat, de Duitser Daniel Deusser en de Oostenrijker Max Kühner. De laatste is de titelverdediger in Den Bosch.

Volledig scherm Dressuurruiter Hans Peter Minderhoud, hier in actie op de Spelen in Tokio, meldde zich deze week af voor The Dutch Masters. © EPA

Ook Ben Maher, winnaar van olympisch goud in Tokio met zijn paard Explosion W., was aangekondigd als publiekstrekker, maar de Brit heeft zich afgemeld. Datzelfde geldt voor de aanvoerder van de wereldranglijst, de Zweed Peder Fredricson. De buitenlandse concurrentie is zeker nog uitdagend genoeg voor de Nederlandse delegatie. De volledige equipe die als TeamNL vierde werd in de olympische landenwedstrijd komt in actie. Met de kanttekening dat Harrie Smolders (Lage Mierde) Tokio-ganger Bingo de Parc rust gunt na de wedstrijd van afgelopen weekeinde in Doha. Maikel van der Vleuten (Beauville Z) en Marc Houtzager (Dante) zetten wel hun olympische paarden in.

Kwalificatie

Voor de dressuur is The Dutch Masters de laatste kwalificatie voor de wereldbekerfinale in Leipzig (6-10 april). In deze discipline komt wel een gouden olympische combinatie in actie: Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera. Ze won in Tokio zowel individueel goud als met het Duitse team. Hans Peter Minderhoud heeft zich afgemeld. Zijn startplek wordt ingevuld door Marieke van der Putten uit Groesbeek. Marlies van Baalen (Brakel), Dinja van Liere (Uden) en Madeleine Witte-Vrees (Schijndel) zijn voor eigen publiek gebrand op een goede prestatie.

Programma Vandaag 10.00 uur: wereldbeker dressuur, Grand Prix

14.00 uur: NAB Bliksembeveiliging Prijs, springen twee fasen

17.00 uur: Gemeente ’s-Hertogenbosch Prijs, springen direct op tijd

19.30 uur: VDL Groep Prijs, springen met barrage Morgen 13.00 uur: wereldbeker dressuur, kür op muziek

17.00 uur: Van Schijndel Bouwgroep Prijs, springen Indoor Derby

19.30 uur: Audi Prijs, springen met barrage Zondag 11.30 uur: Borek Prijs, springen progressief

14.30 uur: afscheid Verdi TN

15.00 uur: Rolex Grand Prix, springen met barrage, 1.60 m.