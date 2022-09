Arantxa Rus bereikt kwartfinales in Boedapest

Louis van Gaal gooit WK-deur dicht voor Tim Krul: ‘Dat is de consequen­tie van zijn beslissing’

Doelman Tim Krul zal geen deel uitmaken van de WK-selectie van Oranje. Bondscoach Louis van Gaal kreeg een afmelding van de keeper van Norwich City voor de penaltytesten van deze week in Zeist. ,,Dan is de deur ook dicht voor hem richting het WK, dat is de consequentie van zijn beslissing”, zei Van Gaal op zijn persconferentie in aanloop naar het Nations League-duel van morgen met Polen.

19:53