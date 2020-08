Arantxa Rus in actie op openingsdag US Open

Dubbelslag Cerny rijdt Démare uit leiders­trui in tijdrit Poi­tou-Charentes

29 augustus De Tsjechische wielrenner Josef Cerny heeft in de Tour Poitou-Charentes de koppositie veroverd. De 27-jarige coureur van CCC was in het tweede deel van de derde etappe de beste in een tijdrit over 22,5 kilometer tussen Futuroscope en Jaunay-Marigny. Hij had een voorsprong van 17 seconden op nummer 2 Alexis Gougeard uit Frankrijk.