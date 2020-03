Arantxa Rus kansloos in halve finale Monterrey

AZ klopt ADO met ruime cijfers en houdt druk op Ajax

7 maart AZ blijft in het spoor van medekoploper Ajax in de eredivisie. De Alkmaarders hadden in eigen huis geen kind aan ADO Den Haag: 4-0 en gingen daarna enkele uren aan de leiding. Later op de avond won Ajax bij Heerenveen, waardoor de twee Noord-Hollandse ploegen opnieuw evenveel punten hebben.