Arantxa Rus kansloos tegen powertennis van Kvitova

De Opstelling: voor deze Oran­je-elf moet Louis van Gaal van onze lezers kiezen

8 oktober Duizenden bezoekers van deze site hebben de afgelopen dagen hun favoriete opstelling van het Nederlands elftal gemaakt. Volgens de meerderheid moet Oranje vanavond tegen Letland in elk geval starten in een 4-3-3-opstelling. In de voorhoede krijgen Steven Berghuis, Memphis Depay en Cody Gakpo de kans om voor de doelpunten te zorgen.